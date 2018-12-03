Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине перед Новым годом

3 декабря 2018, 08:38

В нашей стране с 17 декабря начнется длительная оттепель, предупредил эксперт.

Народный синоптик спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом будет хороший снег
В Украине перед Новым годом будет хороший снег, спрогнозировал народный синоптик / Reuters

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег.

В последние три дня 2018 года температура составит 4-6 градусов мороза, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, с 17 декабря начнется длительная оттепель — по 25 число.

"К концу декабря легкие морозы и хороший снег перед самым Новым годом — с 28 по 31 число", — отметил собеседник.Ранее Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год — 1 января — ожидается до -6 градусов, а на Рождество Христово — 7 числа, будет до +4. Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Киеве 4 декабря ощутимо потеплеет

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Украина погода снег Новый год Леонид Горбань
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