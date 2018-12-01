Синоптик предупредила об оттепели в Киеве

В Киеве 4 декабря будет оттепель, спрогнозировала синоптик / regrus.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве во вторник, 4 декабря, ощутимо потеплеет, до оттепели.

В воскресенье, 2 декабря, в столице будет морозно, сухо и скользко, написала эксперт на своей странице в Facebook.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 2 декабря в городе ночью будет -8…-10, а днем — -1…-3 градуса.

По данным синоптиков, 4 декабря в Киеве ночная температура будет -1…-3, а дневная — +1…+3. Днем и ночью прогнозируется слабый дождь.

В Киеве 4 декабря будет оттепель, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.