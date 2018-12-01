Когда в Украине ожидаются самые сильные морозы: названы даты

В Украине самые сильные морозы этой зимы будут в феврале, предупредил народный синоптик / business.ua

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине этой зимой самые сильные морозы будут с 3-го по 8-11 февраля.

В зимний период в нашей стране ожидаются "погодные качели", рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, с 3 до 15 января ожидается оттепель, а с 15 числа температура снизится до -20… -25 градусов и продержится на таком уровне до конца месяца.

"Потом зима переходит в сильные, февральские морозы. С 3 февраля по 8-11 февраля будут самые сильные морозы этой зимы. Это вновь 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля вновь оттепель. И на конец февраля — легкие морозы в 7-8 градусов", — отметил собеседник.

Напомним, Наталья Диденко предупреждала, что в Киеве 4 декабря ощутимо потеплеет, до оттепели. Ранее Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год — 1 января — ожидается до -6 градусов, а на Рождество Христово — 7 числа, будет до +4.