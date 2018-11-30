Синоптик предупредила о сверхморозах: грядут снегопады и похолодание

30 ноября 2018, 13:35

В Украине ожидается порывистый ветер, гололед, налипание мокрого снега.

каникулы, мороз, школьники
Синоптик рассказала о сверхморозах в Украине / newbur.ru

В Украине 1 декабря ожидаются сложные погодные условия, которые охватит значительную часть страны, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогнозируется снег, порывистый ветер, на юге и на юг-востоке – температура повысится, однако вероятен мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега.

По данным Диденко, осадки возможны на Западе Украины, там преимущественно будет сухо, однако регион накроют холодные массы воздуха.

"А облачность циклона прикроет большую часть нашей территории от возможных сверхморозов", - подчеркнула синоптик.

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко Facebook Н.Диденко
  • Прогноз погоды от Натальи Диденко Facebook Н.Диденко

В то же время 2 декабря циклон вместе с осадками окажет влияние на погоду в северных регионах страны.

В Киеве 1 декабря ожидается снег и морозы. На выходных в столице ночью -6-10, днем от -4 до -6 градусов, добавила Диденко.

Прогноз погоды на 1 декабря / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды.

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