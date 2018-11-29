"Врежут морозы": синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды

В Украине ожидаются сложные погодные условия: осадки и сильный штормовой ветер.
С вечера пятницы, 30 ноября, на юг Украины, а первого декабря на Левобережье распространится влияние циклона, который придет с юга.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в этой связи ожидаются сложные погодные условия: осадки и сильный штормовой ветер.
На морях - сложная ситуация в связи со штормовым ветром, отметила на в своем Facebook.
Кроме того, по ее словам, ночь на 30 ноября "обещает врезать -9-15 градусов, а при прояснениях и до -18".
Диденко подчеркнула, что температура в течении дня будет на уровне -5-11 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодания до – 20 градусов.