"Врежут морозы": синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды

Украинцам обещают морозы / vlasti.net

С вечера пятницы, 30 ноября, на юг Украины, а первого декабря на Левобережье распространится влияние циклона, который придет с юга.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в этой связи ожидаются сложные погодные условия: осадки и сильный штормовой ветер.

На морях - сложная ситуация в связи со штормовым ветром, отметила на в своем Facebook.

Кроме того, по ее словам, ночь на 30 ноября "обещает врезать -9-15 градусов, а при прояснениях и до -18".

Диденко подчеркнула, что температура в течении дня будет на уровне -5-11 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодания до – 20 градусов.