Морозный прогноз: синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодания до – 20 градусов

В Украине прогнозируют серьезные морозы / dpchas.com.ua

В четверг, 29 ноября, в Украине синоптики прогнозируют днем 2-8 градусов мороза, в Карпатах 7-12 градусов мороза, на юге около 0.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Украине в четверг преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и восточный, 5-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-22 м/с.

Температура ночью 7-15 градусов, днем 2-8 градусов мороза (в Карпатах ночью 14-20, днем 7-12 градусов мороза); в южных областях ночью 2-9 градусов мороза, днем около 0.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислава Билыка, уже 30 ноября на юге начнется потепление.

Он подчеркнул, что 1 декабря потепление дойдет до севера страны.

"Температура повысится на 3—5 градусов. Вместе с тем в Украину придет снег, который в первые два дня декабря ожидается по всей стране, кроме запада. 3 декабря осадки прекратятся, но будет еще холодно. А вот с 4 декабря, начиная с запада, в Украине потеплеет: ожидается дневная температура около 0, а ночная — от 0 до минус 5", - сообщил представитель Укргидрометцентра.

/ Укргидрометцентр

Как подчеркнул народный синоптик Владимир Деркач, потепление в Украине продлится до 20 декабря.

"При этом повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега", - говорит народный синоптик.

Он также добавил, что сильного мороза не будет до конца 2018 года, пишут fakty.ua.

По данным народного синоптика Леонида Горбаня, настоящей зимы в декабре ожидать не стоит, а снег выпадет в последних числах первого месяца зимы.

"Нормальная зима в Украину, по моим расчетам, придет не раньше 16 января", - резюмировал Горбань.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах.