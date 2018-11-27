Серьезное похолодание: синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах

В Украину идет морозы / dpchas.com.ua

С 28 ноября по прогнозу синоптиков в Украине ожидается существенное снижение температуры.

Как рассказали в Укргидрометцентре, во вторник, 27 ноября, прогнозируется снег в большинстве областей, а уже с 28 ноября ударят морозы.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей будет осложнение погодных условий.

"Снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порыв ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В то же время по данным синоптика Натальи Диденко, 28 ноября атмосферные фронты уйдут с территории Украины, одновременно начнет заходить холодный воздух.

/ Фейсбук Н.Диденко

"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее", - предупредила она.

По ее прогнозу, в среду днем в Украине температура составит от -3 до -7 градусов.

В Киеве 28 ноября будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -5 до -7, днем -2-4 градуса.

/ Фейсбук Н.Диденко

"Далее в столице мороз усилится", - добавила Диденко в Facebook.

Прогноз погоды на 28 ноября / meteo.gov.ua

Напомним, 27 ноября в столице Киеве максимальная температура прогнозировалась до -3.