Синоптик рекомендовала киевлянам на выходные подготовить теплую одежду и утеплить дома

В Киеве ожидается похолодание / УНИАН

В субботу и воскресенье в Киеве следует ожидать сухую и холодную погоду, мокрый снег с дождем и коллапс на дорогах.

"Суббота - холодно и сухо. Воскресенье - придется атмосферный фронт и принесет мокрый снег, который потом перейдет в дождь. Потеплеет. На дорогах будет невесть что, осторожно. Понедельник - осадки и относительно теплая погода удержатся. Со вторника в Киеве начнет прояснять, осадки прекратятся, начнет усиливаться мороз до умеренного", - сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По словам погодного аналитика, аномальный холод на следующей неделе еще в Украину не придет, однако теплой одеждой и обувью стоит запастись.

Диденко предупредила, что на следующей неделе "в кроссовках на босу ногу или с голой шеей или поясницей" на улицу уже будет выйти невозможно.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре делали похожий прогноз на предстоящую неделю. Синоптики спрогнозировали, что в понедельник и во вторник, 26-27 ноября, в ряде областей нашей страны будет сильный снег, ветер и гололед.