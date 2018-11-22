Синоптик объяснила, почему украинцам не стоит радоваться предстоящему потеплению

После потепления в Украину придут морозы / 1zoom.ru

На этой неделе украинцев ждет еще одно потепление. Однако радоваться ему не стоит: вместе с повышением температуры в Украину придет дождь с мокрым снегом.

Потепление придет в Украину в конце этой недели — начале следующей.

"Но это на пару дней (25-26 ноября). Затем снова понижение температуры до морозов, особенно ночью — до -5-10 градусов", — цитирует УНН замначальника отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню.

Напомним, погода в Украине 23 ноября ожидается облачной, но без осадков. А вот на выходных ожидается ухудшение погодных условий и снег. При этом в субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. Но уже в воскресенье дожди и мокрый снег ожидаются на западе, севере (включая Киев), а также в большинстве центральных и в Харьковской областях.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.