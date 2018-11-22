"Дружественный визит антициклона": синоптик рассказала о погодных сюрпризах в Украине до конца недели

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 ноября ожидается облачной, но без осадков. Погодных сюрпризов в виде снегопадов и морозов стоит ждать уже на этой неделе, но попозже.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине на завтра

По ее словам, Украину в пятницу "с дружественным визитом посетит антициклон Constantin". Следовательно, осадков ждать не стоит.

"Атмосферный фронт, который чиркает на прогностической карте нашего Левобережья, максимум, что может сделать – увеличить облачность. Но серьезные осадки маловероятны", – заверила Диденко.

В то же время синоптик предупредила, что в Украине будет довольно холодно: "Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4-10 градусов, завтра днем от +3 градусов до +2 градусов", – прогнозирует Диденко.

Погода в Киеве на завтра

Погода в Киеве 23 ноября будет сухой, но морозной. Небо затянет облаками. Температура в Киеве ночью ожидается на уровне -4-6 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

Когда и где выпадет снег в Украине

А вот на выходных ожидается ухудшение погодных условий и снег. При этом в субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду. Но уже в воскресенье дожди и мокрый снег ожидаются на западе, севере (включая Киев), а также в большинстве центральных и в Харьковской областях.

"Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью. А пока берегите носы и кутайте горло от морозной погоды", – посоветовала Диденко.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.