Сильный снег, ветер, гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В ряде областей Украины 26-27 ноября ухудшится погода, предупредили синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник и во вторник, 26-27 ноября, в ряде областей нашей страны будет сильный снег, ветер и гололед.

Во вторник в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей.

"Днем 26 ноября и на протяжении суток 27 ноября... ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.