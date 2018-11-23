Синоптики предупредили о мокром снеге с дождем в Киеве

В Киеве 25 ноября будет мокрый снег с дождем, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных, 24-25 ноября, днем температура может снизиться до -2 градусов.

В воскресенье ночью в столице ожидается снег, а днем — мокрый снег с дождем, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков в субботу днем в городе будет переменная облачность.

На выходных дневная температура прогнозируется 0… -2, а ночная — -3… -5 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 3-8 м/с.

В Киеве 25 ноября будет мокрый снег с дождем, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.