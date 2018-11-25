"Мокрый снег, похолодание": какая погода в Киеве ожидается 26-27 ноября

В Киеве 26 ноября будет мокрый снег, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник днем, 26 ноября, температура воздуха может прогреться до +1 градуса.

Во вторник, 27 числа, в столице днем максимальная температура составит -3, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник днем будет мокрый снег, ночью и днем температура ожидается -1… +1.

Во вторник осадки не прогнозируются, ночная и дневная температуры могут составить -3… -5 градусов.

В Киеве 26 ноября будет мокрый снег, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.