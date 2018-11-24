Синоптики спрогнозировали ощутимое потепление в Киеве

В Киеве 25 ноября ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в воскресенье, 25 ноября, днем температура воздуха может прогреться до +2 градусов (24 числа максимальная дневная температура ожидалась -2).

В воскресенье днем в столице прогнозируется мокрый снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 25 ноября в городе ночная температура составит -3… -5, а дневная — 0… +2 градуса. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 25 ноября ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.