История с импичментом Трампа может повториться снова: Золотарев назвал причину

Промежуточные выборы в Конгресс могут стать болезненными для Трампа.

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Возможен ли импичмент Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления политолога:

Трамп может не досидеть до конца президентского срока

Рейтинг Трампа быстро падает

Может повториться история с импичментом

Есть вероятность того, что история с импичментом может повториться и Дональд Трамп просто не досидит до конца своего президентского срока. Об этом на чате в Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он отметил, что США - это все-таки федерация, не империя, и законы в каждом штате могут очень существенно отличаться.

"Президентские выборы четко показали раскол: есть республиканские и есть демократические штаты. И демократы пока не отошли от нокаута, который они получили на выборах. Лиха беда начало. Во всяком случае, темпы падения рейтинга Трампа - это мигающая красная лампочка. И как раз промежуточные выборы в Конгресс могут стать для Трампа водоразделом, после которого он может превратиться в "хромую утку"", - подчеркнул политолог.

По его словам, история с импичментом может повториться, если все будет идти так, как сейчас.

"Трампу нужны результаты. Пока что, кроме борьбы с нелегалами и безграничной депортации, у Трампа ничего нет, но этому американский обыватель аплодирует. Все остальное - из рук вон плохо", - подчеркнул Золотарев.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дональд Трамп - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, которые произошли в минувшие выходные. При этом Америка все еще не вводит жесткие санкции против России, чтобы не испортить "сделку".

Трамп также обратился к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину и призвал его "не играть с огнём".

В то же время, сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на недавние массированные воздушные атаки России против Украины. Он потребовал от администрации Белого дома ввести санкции против РФ.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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