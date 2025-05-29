Руководил бомбардировками Мариуполя: в России взорвали Заура Гурциева

Оккупант был ветераном так называемой "СВО".

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Гурциева взорвали / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, времягероев.рф/news

Кратко:

В Ставрополе взорвали Заура Гурциева

Он участвовал в войне против Украины

В частности, Гурциев руководил воздушной частью ударов по Мариуполю

В ночь на 29 мая в российском Ставрополе в результате взрыва гранаты был ликвидирован заместитель мэра города Заур Гурциев. Он воевал против Украины и имел ряд заслуг перед российским руководством. Об этом сообщают российские пропагандистские телеграмм-каналы.

В частности, по данным губернатора Ставропольского края, Гурциева и еще одного человека, имя которого не называют, взорвали гранатой на улице Чехова в Ставрополе.

видео дня

Стоит подчеркнуть, что оккупант был ветераном так называемой "СВО" и участником программы "Время героев". Кроме того, на сайте инициативы российского диктатора "Время героев" указано, что Гурциев руководил воздушной частью ударов по Мариуполю. Он якобы "внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в частности, поразить базу снабжения Азова".

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы, продолжаются следственные действия. Губернатор заявил, что смерть Гурциева рассматривают как теракт. В стране-агрессоре, как всегда, считают, что инцидент может иметь "украинский след".

Гурциева взорвали - видео:

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 апреля в России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

29 марта на Курщине украинские военные ликвидировали майора Росгвардии, уроженца Северной Осетии Марата Тибилова с позывным "Талиб". Российский оккупант до Курской области воевал против украинцев в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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