Не достаточно: Меган Маркл виновато призналась, чего ей не хватает в жизни

Меган Маркл выступила в подкасте и сделала неожиданное признание.

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Принц Гарри и Меган Маркл отлично зарабатывают/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

О чем переживает Меган Маркл

Почему она чувствует себя виноватой

У Меган Маркл чувство вины из-за денег. Герцогиня Сассекская откровенно рассказала о своем "мышлении в отношении денег".

Как пишет Page Six, Меган рассказала, что у нее есть чувство вины из-за большого количества денег.

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"Легко привязаться к идее, например, "у меня никогда не будет достаточно"", — продолжила Маркл, добавив, что она "хотел бы иметь" более здоровое мышление в отношении денег.

Маркл и ее муж принц Гарри, в частности, имеют предполагаемый совокупный чистый капитал в 60 миллионов долларов.

Меган Маркл / ua.depositphotos.com

В сентябре 2024 года London Times сообщила, что герцог Сассекский, 40 лет, и брат принц Уильям унаследовали более 10 миллионов долларов от королевы Елизаветы II.

Гарри и Маркл живут в особняке стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито, Калифорния, с принцем Арчи, 6 лет, и принцессой Лилибет, 3 года.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Дуэт попал в заголовки газет из-за того, что часто пользуется частными самолетами и домами своих друзей из списка A, а источник сообщил Page Six в прошлом году, что они "конечно, не любят тратить собственные деньги". Инсайдер заявил: "Это всегда чужие деньги".

За последние месяцы Маркл предприняла множество деловых начинаний.

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Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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