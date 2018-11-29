Снижение мороза и снег: какая погода в Киеве ожидается в первый день зимы

В Киеве 1 декабря ночью снизится мороз, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 1 декабря, ночью максимально низкая температура воздуха будет -9 градусов (30 ноября в ночное время максимальный мороз ожидается -13).

В первый день зимы в столице ночью и днем прогнозируется снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью температура составит -7… -9, а днем — -5… -7 градусов. Ветер в столице ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. Осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.