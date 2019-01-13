Что надо знать о Дне Василия 2019 – от примет до поздравлений

14 января православные отмечают День Василия – в честь святого Василия Великого.

Читайте также"Сію, сію, посіваю, щастя-радості бажаю": беспроигрышные варианты посевалок на Старый Новый годС утра в этот день парни ходят по домам посевать, а верующие – молятся святому Василию об избавлении от болезней и сомнений, просят помощи в приобретении нового жилья и просто улучшении жилищных условий, просят о добром урожаи.

Святой Василий – покровитель всех, чья деятельность связана с просвещением.

Считается, что на праздничном столе в этот день непременно должна быть свинина, так как святой Василий является покровителем свиноводов.

Молитва Василия Великого об изгнании бесов

Боже богов, и Господь господей, огненных чинов Содетелю, и невещественных сил Хитродетелю, небесных и земных Хитрче, Егоже никтоже от человек виде, ниже видети может; Егоже боится и трепещет вся тварь. Иже выю возвысивша иногда архистратига, и свое служение преслушанием отвергша, низвергни на землю, и отступники с ним ангелы, демоны бывшыя, в помрачения глубины тартара предавый: даждь заклинанию сему о страшнем Имени Твоем совершаемому, страху быти сему предводителю лукавствия, и всем полком его с ним снизпадшим от горняго светоношения, и обрати его в бегство, и запрети ему, и демоном его отступити конечно, да ничтоже вредно сопротивознаменанному образу соделает: но да приимут крепость державы сии запечатаннии, во еже ступати на змия и скорпия, и на всю силу вражию. Твое бо поется и величается, и от всякаго дыхания со страхом славится Всесвятое Имя, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.

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О великий и пресвятый святителю, отче Василие! Призри от высот небесных на нас, раб Божиих (имена), и умоли Господа, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление и во всех нуждах, скорбех и искушениях скорое поможение, терпение же и укрепление.

Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, воспевати и славити во веки веков.

Поздравления с Днем ангела Василия

Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого — "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С днем ангела!

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Нет причины унывать,

Дорогой ты наш Василий,

Пусть дела идут на пять,

Будь всегда такой же сильный.

Пусть с рассветом каждый день

В дом врывается удача,

И уйдут невзгоды в тень,

Только так, а не иначе!

***

Вася-Василек, поздравляю с твоим днем. Пусть жизнь будет свободной и просторной, как поле, усеянное ромашками нежности и незабудками любви. Желаю тебе здравствовать, любить всем сердцем, сиять от счастья, получать удовольствие от любого дела, быть всегда веселым и бодрым.

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Поздравляю, Васенька, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть твои дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.

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Имя Василий означает "царственный". И, как истинный правитель страны, ты внимателен, отзывчив и добр, готов всегда протянуть руку помощи, человек долга одним словом. Выпьем же за здоровье и счастье именинника!

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Удивительный Василий,

Ты харизмой всех затмил,

Ты такой чудесный парень,

И со всеми очень мил!

Пожелать тебе хотели

Мы победы над собой,

Оставайся на вершине,

Все гордимся мы тобой.