"От мороза до +2": какая погода в Киеве ожидается 12-13 января

В Киеве 13 января днем ожидается до +2 градусов, отметили в Укргидрометцентре / Reuters

В Киеве в субботу, 12 января, днем максимальная температура воздуха ожидается -2 градуса, а в воскресенье, 13 числа, — +2.

В столице на выходных будет снег, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 12 января в городе днем температура составит -2…-4 градуса, прогнозируется снег.

В воскресенье ночная температура ожидается -2…-4, а дневная — 0…+2 градуса. Днем и ночью ожидается мокрый снег.

В Киеве 13 января днем ожидается до +2 градусов, отметили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве 13 января днем ожидается до +2 градусов, отметили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 10 января на южную часть Украины "прыгнет" циклоническая система Benjamin. Позже эксперт спрогнозировала погоду в Украине на 12 и 13 января.