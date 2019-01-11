Ряду областей Украины грозит метель — синоптики

Трем областям Украины грозит метель, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 12 января, в ряде регионов нашей страны будет метель.

Метель ожидается в Кировоградской, Полтавской и в Харьковской областях, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"...12 января ночью и утром в восточной части (нашей страны — Ред.) порывы ветра — 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед", — отмечается в сообщении.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 10 января на южную часть Украины "прыгнет" циклоническая система Benjamin. Позже эксперт спрогнозировала погоду в Украине на 12 и 13 января.