"Закрутят метели": синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных

Украинцев предупредили о метелях / sai.gov.ua

Атмосферный фронт накроет западные и северные области Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу, 12 декабря, в этих районах выпадет снег, усилится ветер и "будут крутить метели".

Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой на севере и в центре — от -10 до -18 градусов, на остальной территории она составит -2−9 градусов. Днем в субботу ощутимо потеплеет: -1−5 градусов, на северо-востоке будет холоднее — от -5 до -9 градусов.

/ Фейсбук Н.Диденко

"В воскресенье, 13 января, на Маланки, температура воздуха в течение дня на западе повысится до оттепели, на остальной территории ожидается -1−3 градуса. На юге 0 + 3 градуса. Снег наиболее вероятен в воскресенье на западе и севере", — написала она в Facebook.

По ее прогнозу, в Киеве 12−13 января ожидается снег, местами метели. Температура воздуха ближайшей ночью -10−13 градусов, днем 12 января — от -2 до -4 градусов. 13 января ночью -4−6 градусов, днем -1−3 градуса.

"На Василия, 14 января, в Киеве — снег, мокрый снег, порывистый ветер, -2 + 2 градуса. Поэтому в ближайшее время головы, сосуды и ноги надо беречь обязательно", — добавила Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали потепление в Киеве.