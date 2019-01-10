"Морозец со снегом": синоптик рассказала о погоде на Старый Новый год

В Украине прогнозируют мороз со снегом / Reuters

13 и 14 января в Киеве ожидается морозная погода со снегом. В эти дни в столице будет сильный юго-западный ветер, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"На Маланки (13 января) и Василия (14 января) в Киеве — классическая рождественская картинка — небольшой морозец и будет летать снег. В течение 12, 13 и 14 января в столице будет наблюдаться сильный юго-западный ветер", — подчеркнула она в Facebook.

В пятницу, 11 января в Киеве существенные осадки не ожидаются. Температура ночью -10−12 градусов, днем -8−10 градусов. 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабеет и пойдет снег.

/ Фейсбук Н.Диденко

В то же время на западе и севере Украины осадки также не ожидаются, снег возможен, разве что, в Сумской области. Ночная температура в этих регионах ожидается от -7 до -15 градусов, а дневная — до -12 градусов.

"На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины (кроме Винницкой, где ожидается до -8 градусов) будет тепло, от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму + 4 + 8 градусов", — отметила синоптик.

По ее прогнозу, умеренные осадки могут переходить в сильные, ожидается штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали потепление в Киеве.