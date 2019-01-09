В Укргидрометцентре спрогнозировали потепление в Киеве до +1

В Киеве 12 января днем будет +1 градус и мокрый снег, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 12 января, днем максимальная температура составит +1 градус (9 января днем максимум ожидается -9).

В столице в субботу ночью прогнозируется снег, а днем — мокрый снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 12 января в городе ночная температура составит -9…-11, а дневная — -1…+1 градус. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 12 января днем будет +1 градус, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9 января все области Украины охватит арктическая воздушная масса, что обусловит холодную погоду, ночью местами прогнозировалось до -20 градусов.