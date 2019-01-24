Лютые морозы и мощные снегопады: синоптики рассказали, как закончится зима

Украинцев предупредили о морозах и снегопадах / sai.gov.ua

В феврале в Украине погода будет чередоваться лютыми морозами с обильными снегопадами с оттепелью.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в феврале продолжатся январские холода и снега, сообщает Сегодня.

"С 1 по 4-е выпадет до 10 см снега, а 5-11 февраля на фоне прояснения ночные морозы резко усилятся до –30 градусов. Затем ждем потепление до –4...–8 ночью и –2...0 днем, без осадков. Сильнейшие снегопады обрушатся после Дня святого Валентина: 17-18 февраля выпадет более 15 см осадков, мороз постепенно усилится ночью до –18...–20, днем до –6...–8", - рассказал он.

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В то же время синоптик прогнозирует, что с 22 февраля наступит быстрое потепление.

По его прогнозу, 23-го днем до ноля, ночью до –5...–7, а 24-26-го днем температура может подняться даже до +5. Но в феврале зима не закончится: 27-го пойдет снег и снова похолодает до –3...–5 днем и –10...–12 ночью. Морозы и снег ожидаются и в первой декаде марта.

По словам ведущего научного сотрудника института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко, сильные морозы в феврале придут в конце первой декады, продержатся несколько дней, и снова потеплеет.

"Есть несколько гипотез, почему погода сейчас ведет себя странно. Это и долговременные процессы на Солнце (60-летние циклы), и активизация вулканической деятельности, и Мировой океан, который то связывает парниковые газы, то выбрасывает их в атмосферу, чем тоже снижает или повышает температуру", - говорит специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за циклона со снегопадами Киев парализовали пробки в 10 баллов.