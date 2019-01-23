Из-за циклона со снегопадами Киев парализовали пробки в 10 баллов

Дорожное движение в столице Украины находится в практически парализованном состоянии.
Из-за циклона и масштабных снегопадов в вечерний час-пик в Киеве 23 января образовались десятибалльные заторы на дорогах.
Такая информация содержится на картах сервиса Google Maps. Сильнее всего траффик затруднен в центре Киева - по Крещатику, по бульвару Тараса Шевченко, по Набережному шоссе, по улицам Саксаганского и Жилянская, по бульварам Леси Украинки и Дружбы народов.
Также серьезные "тянучки" на улицах Елены Телиги и на проспекте Степана Бандеры в сторону Северного моста. Далее, почти парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту.
Затруднено дорожное движение в том числе и в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы.
Напомним, ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 24 января.