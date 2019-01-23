Из-за циклона со снегопадами Киев парализовали пробки в 10 баллов

пробки в Киеве / УНИАН

Из-за циклона и масштабных снегопадов в вечерний час-пик в Киеве 23 января образовались десятибалльные заторы на дорогах.

Такая информация содержится на картах сервиса Google Maps. Сильнее всего траффик затруднен в центре Киева - по Крещатику, по бульвару Тараса Шевченко, по Набережному шоссе, по улицам Саксаганского и Жилянская, по бульварам Леси Украинки и Дружбы народов.

Также серьезные "тянучки" на улицах Елены Телиги и на проспекте Степана Бандеры в сторону Северного моста. Далее, почти парализовано движение по проспекту Академика Глушкова и Голосеевскому проспекту.

Пробки в Киеве вечером 23 января / Google Maps

Затруднено дорожное движение в том числе и в обе стороны по Кольцевой дороге на участке от Одесской площади до пересечения с проспектом Победы.

Напомним, ранее синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 24 января.