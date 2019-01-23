"Бойся январской весны": синоптики уточнили прогноз погоды на 24 января

Какой будет погода в Киеве и Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 24 января обещает плюсовую температуру на юге страны и снежный армагеддон – в центре и на востоке.

Как сообщил Укргидрометцентр, жителям центральных и восточных областей стоит ждать снега с дождем. Будет наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. Сильней всего ближайшей ночью засыплет Харьковскую и Луганскую области. Температура ночью -2-7 градусов, днем – около 0 градусов.

На юге этой ночью ожидается от -1 градуса до +4 градусов, днем +2-7 градусов, в Крыму +9-14 градусов. Высока вероятность дождя.

Осадки не прогнозируются только на севере Украины. Температура ночью 7--12 градусов, а днем – до -8 градусов.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, ночью на востоке порывы 15-20 м/с, метели.

Погода в Украине 24 января: карта

Погода в Киеве будет морозной, но снегопад прекратится. Дневная температура от -11 градусов до -6 градусов.

По народным приметам, если 24 января была оттепель, то готовились к затяжной весне. Поэтому даже существовала присказка: "Бойся январской весны".

Подробнее читайте в нашем материале Кому – морозы, а кому – потепление: синоптики дали прогноз погоды до конца недели.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019весна будет поздней.