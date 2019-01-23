Кому – морозы, а кому – потепление: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

Какой будет погода в Украине / motto.net.ua

Погода в Украине на этой неделе будет снежной и морозной. Однако надежда на потепление есть. Впрочем, не у всех.

Погода в Украине 23 января будет формироваться атмосферными фронтами с Балкан. То есть украинцев ждут снегопады, усиление ветра и метели.

Погода в Киеве 23 января будет морозной и ветреной. Термометры покажут -12 градусов ночью, а днем столбики поднимутся до -5-7 градусов. Подробнее читайте в нашем материале Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома.

Погода в Украине 24 января

Погода в Украине 24 января принесет потепление – однако не всем областям.

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Как пишет синоптик Наталья Диденко, снег с дождем ждет жителей юга, востока и большинства центральных областей Украины. "На остальную территорию придет потепление до оттепели", – порадовала Диденко.

На западе и севере страны термометры ночью покажут -7-12, а днем их столбики поднимутся до -2-6 градусов.

Погода в Киеве 24 января будет без осадков (снег постепенно прекратится), но морозной: до -10 градусов ночью и до -6 градусов днем.

На дорогах по-прежнему сохраняется опасная ситуация.

Погода в Украине 24 января: карта

Погода в Украине 25 января

Погода в Украине 25 января будет снежной, но потепление продолжится.

Погода в Киеве 25 января снег обещает лишь ближе к вечеру. К слову, по народным приметам, снег в Татьянин день предвещает дождливое лето.

Погода в Украине 25 января: карта

Погода в Украине 26 января

Погода в Украине 26 января обещает осадки лишь югу и востоку страны – а заодно небольшое потепление.

Погода в Киеве 26 января будет облачной. Мелкий снег прогнозируется лишь ночью, к утру он прекратится, но днем начнется снова и продолжит идти до самого вечера. Ночь ожидается около -9 градусов, а днем – порядка -7 градусов.

Погода в Украине 26 января: карта

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что на юге и востоке Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях погоду будет определять активный циклон, который спровоцирует сильные осадки.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда в январе ждать потепления. Он подчеркнул, что серьезных морозов до -20 градусов в первом месяце 2019 года не будет.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.