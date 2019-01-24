Татьянин день 2019 и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать в этот день

24 января 2019, 07:13

Главред узнал, откуда взялся праздник Татьянин день.

Святая Татьяна. Икона
Святая Татьяна. Икона / Православный портал

25 января – праздник со всех сторон "образованный".

К примеру, в Англии 25 января отмечают национальный праздник – День рождения Роберта Бернса. А вот православные в Украине, России и Беларуси в эту пятницу чтят память святой мученицы Татианы – в народе Татьянин день 2019.

Откуда взялся праздник Татьянин день

Святая Татьяна погибла за веру. Сначала ее мучили, когда она отказалась отречься от Христа и принести языческую жертву. Затем пытались отдать на растерзание льву, но тот лишь ластился к ней, как котенок. В конце концов Татьяну и ее отца зарубили мечом.

Мощи (десница) святой Татианы находятся в Свято-Успенский Псково-Печерский монастыре.

Святая Татьяна: в чем помогает

Святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти.

Святая Татьяна: молитва

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиО, святая мученице Татиано, приими ныне нас, молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих (имена), да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святой Татьяне в День ангела

Ангелов Творец избра тя из древняго Рима, да песнопоеши житием твоим святое Божие, от лет бо детства твоего воспитана бысть во страсе Божии и добродетелех, сего ради зовем ти: Радуйся, юнице сладкоблагоуханная; радуйся, Божественное Писание возлюбившая. Радуйся, благочестие в себе впитавшая; радуйся, богобоязненному родителю внимавшая. Радуйся, от него семена веры приявшая; радуйся, в страсе Божии воспитанная. Радуйся, паче всех благ вечная блага возлюбившая. Радуйся, благоуханный цвете девства, славная мученице Татиано.

Молитва святой Татьяне перед экзаменом

О святая мученице Татиано, невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия, страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней, от дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших. Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей веди нас, Ангельское охранение испроси у Бога нам, наши раны и язвы телесныя исцели, в злострадании терпение даруй, греховныя язвы уврачуй, юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози. Поминай наши скорби, и отраду даруй. Посети нас, сущих в темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы, не оставь нас, сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Какой праздник 25 января 2019

В народе праздник 25 января именуют Бабий кут в честь места у печи, где хранилась домашняя утварь. А этот день непременно пекли каравай (круглый в честь солнца), попробовать который должен был каждый член семьи.

По этому караваю гадали, каким будет год:

  • если вышел гладким – год пройдет спокойно и в довольстве;
  • холмик в середине означал, что дела пойдут в гору;
  • если пригорел – стоит запастись терпением, чтобы преодолеть посланные испытания;
  • трещинки – не к добру, жди беды.

Считается, что та девочка, кто родился 25 января, будет отличной хозяйкой.

Почему Татьянин день называется Днем студента

Читайте такжеПоздравления с Международным днем студента в прозе, стихах и открыткахДело в том, что именно на День Татьяны в 1755 году был основан Московский университет. Тогдашние власти посчитали, что раз имя "Татьяна" означает в переводе с греческого "учредительница, устроительница", то день ее памяти как нельзя лучше подходит для подобного начинания.

А со временем святая Татьяна и стала считаться покровительницей всех студентов. Официально же День студента 25 января стал праздноваться после указа Николая I.

Кроме того, Международный день студента отмечают 17 ноября. Главред уже писал о том, почему этот праздник отмечается дважды и как его лучше отпраздновать.

К слову, из-за этого некоторые ошибочно полагают, что празднуется День Татьяны осенью. Впрочем, осенью отмечают именины Татьяны: 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября.

25 января – Татьянин день: что нельзя делать, а что нужно

В этот день просили Бога об исполнении заветного желания.

А девушка, которая хотела выйти замуж, делала в этот день метлу и прятала ее в доме парня, с которым хотела связать судьбу. Сделать это нужно было непременно так, чтобы будущая свекровь не нашла.

Студенты в этот день закатывают шумные веселые гулянья. А еще студенты в Татьянин день рисуют на последней страничке зачетки домик с трубой – и чем длиннее нарисуешь дым, тем успешнее и легче пройдет учеба в этом году.

Считается, что в День Татьяны нельзя:

  • никому отказывать в просьбах, особенно в еде;
  • ссориться и ругаться;
  • заниматься работой по дому и рукоделием – убирают накануне.

Татьянин день: приметы

Для этого дня есть и приметы на погоду:

  • крупный снег – к морозам до конца зимы и дождливому лету;
  • теплая метель – к засухе и неурожаю;
  • ясное небо и мороз – к ранней весне и хорошему урожаю.
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