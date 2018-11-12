Когда отмечается День студента в Украине и почему он празднуется дважды

Когда отмечается День студента в Украине / УНИАН

Украина отмечает праздник "грызунов" науки два раза в году: первый День студента осенью – вместе с международной общественностью, а второй – День студента Украина отмечается зимою.

Когда празднуют День студента в Украине, России и Беларуси

День студента в Украине отмечается в Татьянин день – 25 января (в 2019 году это будет пятница, что само по себе праздник для тех, кто учится или работает по пять дней в неделю). Это день памяти святой мученицы Татианы Римской, покровительницы студентов.

А затем отмечается Международный день студента – 17 ноября. В 2018 года он выпал на субботу. Эта дата призвана напоминать мировому сообществу о трагедии чехословацких студентов.

Читайте такжеСтриптиз с элементами петтинга: появились фото 18+, как принимали в студенты в СимферополеОсенью 1939 года они пытались торжественной демонстрацией отметить годовщину образования Чехословацкого государства – но эта попытка закончилась разгоном студентов и убийством одного из них, Яна Оплетала. Его похороны 15 ноября подтолкнули людей к новым протестам, что повлекло за собой новые репрессии от фашистских оккупантов. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы провели массовые аресты: более арестованных 1200 студентов отправили в концлагерь в Заксенхаузен, а 9 студентов и активистов этого движения без суда казнили. Приказом Гитлера все высшие учебные заведения в Чехии закрыли до конца войны.

Аналогично – дважды в год – чествует студентов в России и Беларуси.

Кроме того, у студентов есть традиция отмечать День первокурсника в четвертую субботу сентября – говорят, эта дата приурочена к получению первой стипендии.

День студента 2018: как отметить

Читайте такжеВ США ректор вуза позвал выступить с лекцией о сексе порнозвездуСтуденты – народ креативный. Однако наиболее "традиционными" развлечениями являются тематические вечеринки, походы в бар и пикники на природе. Если есть знакомые фотографы – можно устроить совместную фотосессию, чтобы было что показывать внукам.

Кроме того, неплохо бы организовать квест или даже экскурсию по области/в другой город. Такое совместное времяпрепровождение весьма сближает и укрепляет командный дух группы.

Напомним, из свыше 35 тысяч студентов из Украины 3,5 тысячи учатся в вузах Польши по так называемой Карте поляка. Согласно закону, украинцы с Картой поляка могут получить вид на жительство или даже гражданство Польши. Для держателей такого документа обучение в стране является бесплатным, а в течение девяти месяцев есть возможность получать финансовую помощь.