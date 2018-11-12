Когда отмечается День студента в Украине и почему он празднуется дважды

12 ноября 2018, 12:17

"Главред" узнал об истории праздника.

Студенты
Когда отмечается День студента в Украине / УНИАН

Украина отмечает праздник "грызунов" науки два раза в году: первый День студента осенью – вместе с международной общественностью, а второй – День студента Украина отмечается зимою.

Когда празднуют День студента в Украине, России и Беларуси

День студента в Украине отмечается в Татьянин день – 25 января (в 2019 году это будет пятница, что само по себе праздник для тех, кто учится или работает по пять дней в неделю). Это день памяти святой мученицы Татианы Римской, покровительницы студентов.

А затем отмечается Международный день студента – 17 ноября. В 2018 года он выпал на субботу. Эта дата призвана напоминать мировому сообществу о трагедии чехословацких студентов.

Читайте такжеСтриптиз с элементами петтинга: появились фото 18+, как принимали в студенты в СимферополеОсенью 1939 года они пытались торжественной демонстрацией отметить годовщину образования Чехословацкого государства – но эта попытка закончилась разгоном студентов и убийством одного из них, Яна Оплетала. Его похороны 15 ноября подтолкнули людей к новым протестам, что повлекло за собой новые репрессии от фашистских оккупантов. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы провели массовые аресты: более арестованных 1200 студентов отправили в концлагерь в Заксенхаузен, а 9 студентов и активистов этого движения без суда казнили. Приказом Гитлера все высшие учебные заведения в Чехии закрыли до конца войны.

Аналогично – дважды в год – чествует студентов в России и Беларуси.

Кроме того, у студентов есть традиция отмечать День первокурсника в четвертую субботу сентября – говорят, эта дата приурочена к получению первой стипендии.

День студента 2018: как отметить

Читайте такжеВ США ректор вуза позвал выступить с лекцией о сексе порнозвездуСтуденты – народ креативный. Однако наиболее "традиционными" развлечениями являются тематические вечеринки, походы в бар и пикники на природе. Если есть знакомые фотографы – можно устроить совместную фотосессию, чтобы было что показывать внукам.

Кроме того, неплохо бы организовать квест или даже экскурсию по области/в другой город. Такое совместное времяпрепровождение весьма сближает и укрепляет командный дух группы.

Напомним, из свыше 35 тысяч студентов из Украины 3,5 тысячи учатся в вузах Польши по так называемой Карте поляка. Согласно закону, украинцы с Картой поляка могут получить вид на жительство или даже гражданство Польши. Для держателей такого документа обучение в стране является бесплатным, а в течение девяти месяцев есть возможность получать финансовую помощь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник день студента
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:57
Порошенко жестко прокомментировал выборы в ДНР-2018
12:47
"Точно такая же куртка у Зверева!": Оля Полякова вызвала ажиотаж фото в золотистом пуховике
12:46
В Кабмине назвали условие, при котором возможен отказ от Крыма ради мира на Донбассе Видео
12:43
"Бразды правления не отдадут": Легендарный Сева Новгородцев дал прогноз о будущем России после Путина
12:36
Порошенко пришел в бешенство из-за вопроса о рукопожатии Трампа
12:24
"Тяга к деспотам": обозреватель объяснил, что показала встреча Трампа и Путина в Париже Видео
12:19
Трамп ударит по Ирану. Он как ЕС на Донбассе играть не будет мнение
12:17
Когда отмечается День студента в Украине и почему он празднуется дважды
11:59
"Россия пересекла еще одну "красную линию": как прошли "выборы" в "ЛДНР"
11:57
"Приветствует ветерана": Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за встречи Путина и Трампа
11:35
Надя Дорофеева показала маму, и рассказала о теплых отношениях в семье Видео
10:55
"Мужа забыла совсем": Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей Видео
10:45
СМИ "спалили" мэра украинского областного центра на грубом нарушении ПДД Видео
10:28
Беларусь решила построить порт на Днепре и стать морской державой
10:07
Вынесли на носилках: гитариста Aerosmith госпитализировали после концерта Видео
09:44
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Кейт Комптон Фото
09:34
Зачем Путину фейковые выборы в ОРДЛО мнение
09:31
В Германии СМИ "спалили" местную прокремлевскую партию на незаконном финансировании
09:23
"Топливный коллапс": украинцам пригрозили "катастрофическим ударом" со стороны России
08:50
В УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова
08:41
Объявлены результаты "выборов" в "ДНР"
08:34
"Выборы, выборы, кандидаты": в Луганске провели псевдоголосования на "выборах" главаря "ЛНР"
08:25
Порошенко нашел жертву на выборах-2019 мнение
08:01
"Сбитый летчик": в Сети высмеяли "нерукопожатного" Порошенко
07:25
У Трампа раскрыли содержание его разговора с Путиным
07:11
"Холодно везде": синоптик рассказала, где в Украине ждать снега в начале недели Фото Видео
06:58
Выборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и Украине мнение
06:35
Плохая новость недели: астролог дал прогноз на 12-18 ноября
06:17
Магнитные бури в ноябре-2018: когда ожидать и как уберечься Видео
05:56
Астролог назвал болезнь, от которой может умереть Алла Пугачева
05:20
Журналист рассказал о "животной ненависти" Путина
04:49
Астролог предупредил о войнах, конфликтах и кризисе после 2020 года
04:08
Вятрович объяснил, чем заменят празднование 9 мая
03:29
Психологи рассказали об опасности Instagram для здоровья
02:57
Историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира"
02:28
Виторган опроверг слухи о беременности Собчак и назвал жену "сумасшедшей мамашей"
02:02
"Они набрали "жирка": историк указал на причины обострения польско-украинских отношений
01:39
"Почему только ноги?": Лобода взбудоражила фанатов обнаженным снимком
01:14
Танцы со звездами-2018: какая пара покинула проект накануне полуфинала Видео
00:49
Фейковые "выборы" в ЛДНР: в победители вырвались ожидаемые персоны Видео
00:24
Пышнотелая Эшли Грэм прокатилась в соблазнительном купальнике на роликах
11 ноября, воскресенье
23:55
Минус ночью, дожди и мокрый снег: какую погоду ждать с понедельника Видео
23:27
В Австралии нашли причину иголок, спрятанных в магазинную клубнику Видео
23:03
США и Украина воссоздают Комиссию по стратегическому партнерству
22:34
"Мечты сбываются": Анита Луценко нестандартно прокомментировала ограбление квартиры Видео
22:26
Горящий парень спрыгнул с Крымского моста - опубликовано видео
22:02
Шахтер-Ворскла – 2:0. "Горняки" показали преимущество уже в первом тайме. Видео голов Видео
21:56
Договариваться с Россией о мире на Донбассе бессмысленно - Порошенко
21:31
100 лет независимости: Польша отмечает праздник маршем, столкновениями и безграничным патриотизмом
21:28
Порошенко и Трамп провели встречу в Париже
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять