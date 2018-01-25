Татьянин день и День студента: история праздников

В четверг, 25 января, в Украине отмечают два праздника — Татьянин день и День студента.

Студенческий праздник зародился после того, как 12 января по старому стилю (25-го — по-новому) 1755 года в Российской империи императрица Елизавета II подписала указ "Об учреждении Московского университета".

В тот же день чтили раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую, которая родилась в Риме в конце II века и подверлгась пыткам уже в III веке при императоре Александре Севере. Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета создали домо́вую церковь святой, а сама Татьяна была объявлена покровительницей студенчества.

Татьяна была дочерью римского проконсула, набожного христианина, и сама тайно приняла эту религию. Достигнув совершеннолетия, она решила не выходить замуж и приняла обет целомудрия. Во время преследования христиан ее схватили и привели в храм Аполлона, где пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога.

По преданию она произнесла молитву Иисусу Христу, произошло землетрясение, которое разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма, погибло много людей. После этого ее подвергли пыткам, но следы мучений исчезали с ее тела.

Во время пыток она также молилась, мучителям явились четыре ангела и голос с небес, обращенный к Татьяне, чудеса заставили мучителей поверить в Христа. Судьи, решив, что Татьяна занимается волхвованием с помощью своих волос, остригли их и заперли ее на два дня в храме Зевса.

На третий день жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зевсу, обнаружили его статую разбитой, а христианку — живой. Потом ей вынесли смертный приговор и вместе с отцом казнили 12 января (по старому стилю) — отрубили голову (в источниках указываются разные года казни, возможно, она была в 225, 226 или 230 году).

Сначала студенческий день называли "днем основания Московского университета", его отмечали молебном в университетской церкви, он совпадал с началом каникул, что активно праздновала молодежь.

В XVIII — первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим праздником, стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи.

Император Николай I приказал праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений, таким образом его волей и появился студенческий праздник. В Украине осталась традиция отмечать праздник в этот день, но некоторые учащиеся предпочитают Международный день студента — 17 ноября.

Напомним, 19 января по всей Украине православные христиане и греко-католики отмечали один из великих праздников — Богоявление или Крещение Господне. "Главред" ранее опубликовал подборку самых ярких фотографий празднования.