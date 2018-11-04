Социологи выяснили, сколько украинцев обманом учатся в Польше бесплатно

Студенты не всегда честно используют Карту поляка / Фото: viza.vn.ua

Из свыше 35 тысяч студентов из Украины 3,5 тысячи учатся в вузах Польши по так называемой Карте поляка.

Исследователи украинского аналитического центра CEDOS, опросив свыше тысячи украинцев, выяснили, что польские корни есть лишь у каждого третьего студента.

Социологи отмечают, что 67% респондентов никогда не имели родственников в Польше. А 31% опрошенных заявляют, что бабушка или дедушка были выходцами из этой страны.

Среди всех владельцев Кары поляка 58% живут в Польше довольно продолжительное время, не менее четырех лет.

Респондентами стали учащиеся на бакалаврской или магистерской программе в Польше и выпускники, имеющие диплом польского вуза.

Согласно закону, украинцы с Картой поляка могут получить вид на жительство или даже гражданство Польши. Для держателей такого документа обучение в стране является бесплатным, а в течение девяти месяцев есть возможность получать финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что польские консульства в Украине за шесть месяцев 2018 года приняли 7,2 тысяч заявлений от украинских граждан для получения карты поляка.