Социологи выяснили, сколько украинцев обманом учатся в Польше бесплатно

Каждый десятый украинский студент учится в этой стране по Карте поляка.
Из свыше 35 тысяч студентов из Украины 3,5 тысячи учатся в вузах Польши по так называемой Карте поляка.
Исследователи украинского аналитического центра CEDOS, опросив свыше тысячи украинцев, выяснили, что польские корни есть лишь у каждого третьего студента.
Социологи отмечают, что 67% респондентов никогда не имели родственников в Польше. А 31% опрошенных заявляют, что бабушка или дедушка были выходцами из этой страны.
Среди всех владельцев Кары поляка 58% живут в Польше довольно продолжительное время, не менее четырех лет.
Респондентами стали учащиеся на бакалаврской или магистерской программе в Польше и выпускники, имеющие диплом польского вуза.
Согласно закону, украинцы с Картой поляка могут получить вид на жительство или даже гражданство Польши. Для держателей такого документа обучение в стране является бесплатным, а в течение девяти месяцев есть возможность получать финансовую помощь.
Ранее сообщалось, что польские консульства в Украине за шесть месяцев 2018 года приняли 7,2 тысяч заявлений от украинских граждан для получения карты поляка.