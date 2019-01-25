"Осадки, сильный ветер": Украину накроет новый циклон — синоптик

В Киеве на выходных прогнозируется постепенное потепление, отметила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 27 января, Украину опять накроет очередной циклон, будут осадки и сильный ветер.
В нашей стране 26-27 января ожидается потепление, в субботу прогнозируется преимущественно небольшой снег и мокрый снег, сообщила эксперт.
По ее данным, ночь на субботу будет холодной, особенно на северо-востоке, днем возможна оттепель, а на севере — -3…-8 градусов.
"В воскресенье очередной циклон снова накроет Украину осадками и сильным ветром… Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными. Днем в воскресенье непогода оставит западную часть, там прояснится", — отметила Диденко.
Синоптик добавила, что в Киеве на выходных также ожидается постепенное потепление. "В субботу — небольшие осадки, в ночь на воскресенье в столице циклон понасыпает снега, утром еще непогода задержится. А днем 27 января постепенно все успокоится", — подчеркнула она.
В Украинском гидрометцентре сообщили, что 26 января в столице днем и ночью прогнозируется снег, ночная температура ожидается -9…-11 градусов, а дневная — -1…-3 градуса.
В Укргидрометцентре сообщили, что 27 января в городе днем и ночью также ожидается снег, ночная температура составит -6…-8, а дневная — -1…-3 градуса.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в феврале в Украине ожидается нестабильная погода — будут чередоваться лютыми морозами с обильными снегопадами с оттепелью.