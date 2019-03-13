Часть Украины накроет "знакомый" циклона Franz — синоптик

Часть Украины накроет атмосферный фронт, спрогнозировала синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг, 14 марта, часть территории Украины накроет атмосферный фронт, который надвигается из Польши, связанный с северным циклоном Franz.

Атмосферный фронт накроет западные и северные области нашей страны, Винничину, будет облачно, ожидаются осадки, но до Сумщины они не дойдут, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в южной части Украины, в большинстве центральных областей и из-за антициклона Gabi удержится сухая погода.

"Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается +4…+8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и на Закарпатье — до +9…+11 градусов", — отметила синоптик.

Диденко добавила, что в четверг в Киеве тоже будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночная температура прогнозируется 0…-2 градуса, а дневная — +6…+8.

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину с 21-23 марта придет новая волна похолодания, а после 25 числа будет устойчивое потепление.