Народный синоптик предупредил о резком взлете температуры в Украине

В начале апреля в нашей стране ночью возможны заморозки, отметил эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине до 22 марта будет мокрый снег, а на севере страны — более сухой снег.
В нашей стране холодный период может закончиться 5-6 апреля, рассказал эксперт Комсомольской правде в Украине.
По словам собеседника, температура резко взлетит в мае.
"…Еще 6-7-го просчитываются ночные заморозки, но этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает", — отметил эксперт.Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 19 марта в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.