Народный синоптик предупредил о резком взлете температуры в Украине

В Украине температура резко взлетит в мае, предупредил народный синоптик

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине до 22 марта будет мокрый снег, а на севере страны — более сухой снег.

В нашей стране холодный период может закончиться 5-6 апреля, рассказал эксперт Комсомольской правде в Украине.

По словам собеседника, температура резко взлетит в мае.

"…Еще 6-7-го просчитываются ночные заморозки, но этот апрель в любом случае будет теплее, чем у нас обычно бывает", — отметил эксперт. Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 19 марта в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.