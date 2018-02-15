Народный синоптик пророчит украинцам холодную и позднюю весну

Несмотря на то, что харьковский сурок Тимка Третий предсказал раннюю и теплую весну в нынешнем году, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что март в Украине будет холодным и ранней весны в этом году ждать не стоит.

Синоптик руководствуется старинной методикой так называемого "Брюсового календаря", по которому прогноз погоды ведется по числовым рядам планет, а также опирается на народные приметы.

В тоже время. в Укргидрометцентре делают более оптимистичные прогнозы и считают, что приход весны в этом году будет ранним, пишут Вести.

"Народная примета гласит, что если в январе погода, как в марте, то и март будет похож на январь", — говорит Горбань.

"Первая семидневка марта будет морозной: с 1-го по 4-е марта температура будет колебаться в районе минус 6–8 в дневное время, в ночное время — до минус 12. С 4 марта морозы чуть ослабнут, но 3–4 марта в Центральной части Украины ожидается снег. С 10–19 марта чуть потеплеет до плюс 3–4, а 13–16 марта в Украину придут дожди. К 20–22 марта столбик термометра снова пойдет вниз, и днем будет всего 2–3 градуса тепла, в ночное время — мороз. В северной части страны будет незначительно холоднее. В Киевской области с 21 марта возможен дождь со снегом. Устойчивая плюсовая температура установится с 23 марта: с каждым днем будет немного теплеть, и 30 марта показатели достигнут плюс 7–9 градусов", — рассказал народный синоптик.

Апрель начнется с 4–5 градусов со знаком плюс. На раннюю Пасху, которую православные в 2018 году отмечают 8 апреля, погода также будет не слишком приветливой — народный синоптик считает, что день выдастся холодным. Да и весь месяц, судя, по его прогнозам, погода будет неустойчивой: возможны осадки, включая дождь с мокрым снегом. К концу апреля можно ожидать до плюс 20, но к маю снова похолодает.

"На майские праздники будет 7–9 градусов тепла. Затем 6–8 мая вероятен дождь с бурей, а с 8 мая температура резко повысится: днем будет до плюс 19. Второй циклон накроет Украину с 11 по 16 мая, а с 18 по 26 мая придет жара — плюс 26–28", — уточнил он.

Синоптики в Укргидрометцентре делают более оптимистичные прогнозы и считают, что приход весны в этом году будет ранним.

Однако директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида не исключает и кратковременный возврат холодов, снегопадов и минусовых температур во время календарной весны.