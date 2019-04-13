Названы области Украины, которым грозят сильные заморозки

В трех областях Украины в воздухе ожидаются сильные заморозки / lenta-ua.net

В понедельник, 15 апреля, в Ровенской и Волынской областях в воздухе ожидаются сильные заморозки — 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В понедельник заморозки в воздухе прогнозируются и в Житомирской области, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, также в ночь на понедельник на Житомирщине и в западных регионах будут заморозки на поверхности почвы — 0-5 градусов (І уровень опасности, желтый).

"…в Ровенской, Волынской — 15 апреля — и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 градуса", — предупредили в Гидрометцентре.

В трех областях Украины в воздухе ожидаются сильные заморозки / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что, по предварительным данным, в первой половине следующей недели — 15-21 апреля — в некоторых областях Украины возможны заморозки.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.