Народный синоптик сказал, когда в Украине ждать до +22

В Украине после Пасхи температура повысится до +22 градусов, спрогнозировал народный синоптик / dziuboczka.livejournal.com

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля).

В большинстве областей нашей страны дожди закончатся в среду вечером, 17 апреля, рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

По словам собеседника, в четверг, 18 апреля, в центральных, северных и западных регионах температура воздуха повысится на 1-3 градуса.

"В четверг будет уже не 9-12 градусов, а 13-14. Такая же температура будет держаться и в последующие несколько дней", — отметил народный синоптик.

Горбань добавил, что со вторника, 23 апреля, температура начнет подниматься до 16-17 градусов. "Она будет повышаться постепенно, но резкого увеличения температуры воздуха пока ждать не стоит", — добавил эксперт.Читайте такжеСиноптики назвали области Украины, которым грозят сильные заморозки

Ранее Леонид Горбань говорил, что на Вербной неделе — 15-21 апреля, в Украине будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой прогнозируется резкое потепление.

Синоптик Укргидрометцентра Любовь Радкевич прогнозировала, что 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.