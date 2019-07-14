Украину накроют мощные ливни с грозами и засыплет градом: синоптики дали прогноз на начало недели

В Украине прогнозируют дожди с грозами / forum.glavred.info

В понедельник, 15 июля, Украина окажется в зоне пониженного давления: в северных, большинстве центральных и западных областей, днем также на юге страны кратковременные дожди, местами грозы; в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях местами значительные дожди, при грозах порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ночная температура составит 10-15°, на побережье морей до 18°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°, на остальной територии 23-28°.

В Киеве - кратковременные грозовые дожди, днем местами значительные дожди в сопровождении порывов ветра 15-18 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.

Прогноз погоды на 15 июля / meteo.gov.ua

16 июля синоптики прогнозируют ночью без осадков, днём в большинстве областей грозовые дожди, в Приазовье и в восточной части в течение суток значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днём 20-25°, в южных областях до 28°.

В Киеве на 16 июля прогнозируется ночью без осадков, днём местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-15°, днём 22-24°.

Прогноз погоды на 16 июля / meteo.gov.ua

14 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, возле Одессы 16°, в Днепре в пределах Киева 20°.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что на Киев надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы.

"Атмосферный фронт - уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице", - написала она Facebook.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на июль.