Тепло вернется: синоптики дали прогноз погоды на июль

На смену холоду скоро придет тепло, рассказали синоптики / sunhome.ru

В ближайшее время не стоит рассчитывать на изменение синоптической картины в Украине, заявил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик.

"Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни. В ближайшее время, но всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди", - рассказал он Фактам.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что на смену холоду скоро придет тепло.

"Но сильной жары не будет, так как возможны дожди. В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара.