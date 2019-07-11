Погода 11 июля: Украину накроют дожди и холод

Синоптики советуют утепляться - в некоторых районах страны днем температура опустится до 17 градусов.
Погода в Украине 11 июля остается холодной и дождливой.
По всей стране пройдут осадки в виде дождя, даже на юге солнце надолго спрячется за тучи, сообщают в Укргидрометцентре.
На западе температура днем опустится до +18-20 градусов, ночью синоптики прогнозируют +9-11 тепла.
В центре столбики термометров покажут днем +10-21 градусов тепла, ночью похолодает до +10-12 градусов.
На севере температура днем +17-19 градусов, ночью +9-12 градусов тепла.
На востоке синоптики прогнозируют днем +21-22 тепла, ночью – +13-15.
Теплее всего будет 11 июля на юге – несмотря на дождь, там температура прогреется до +23-25 градусов, ночью температура воздуха опустится до +13-15 градусов.
Погода в Киеве 11 июля будет свежей и периодически с дождем. Ночью +9-11 градусов, днем +18-20 градусов.
Ранее синоптик обьяснила, когда в Украину вернутся шорты и голые плечи.
Отметим, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.
В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.