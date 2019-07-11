Погода 11 июля: Украину накроют дожди и холод

Синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины / joinfo.ua

Погода в Украине 11 июля остается холодной и дождливой.

По всей стране пройдут осадки в виде дождя, даже на юге солнце надолго спрячется за тучи, сообщают в Укргидрометцентре.

На западе температура днем опустится до +18-20 градусов, ночью синоптики прогнозируют +9-11 тепла.

В центре столбики термометров покажут днем +10-21 градусов тепла, ночью похолодает до +10-12 градусов.

На севере температура днем +17-19 градусов, ночью +9-12 градусов тепла.

На востоке синоптики прогнозируют днем +21-22 тепла, ночью – +13-15.

Теплее всего будет 11 июля на юге – несмотря на дождь, там температура прогреется до +23-25 градусов, ночью температура воздуха опустится до +13-15 градусов.

Погода в Киеве 11 июля будет свежей и периодически с дождем. Ночью +9-11 градусов, днем +18-20 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 11 июля

Ранее синоптик обьяснила, когда в Украину вернутся шорты и голые плечи.



Отметим, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.