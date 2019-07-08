Нетипичная погода: синоптики предупредили украинцев об аномалиях на этой неделе / Утро

Погода в Украине с 9 июля и до конца этой неделе обещает быть прохладной.

На смену жаре приходят дожди с грозами и довольно комфортные градусы температуры.

Днем термометры в Украине будут показывать +19-24 градусов, а ночью – от +9 градусов до +14 градусов. Теплее будет лишь на юге страны: днем тут до +26 градусов, а ночью – до +16 градусов.

Дожди сначала приласкают запад Украины, а потом и все оставшиеся регионы.

Столь нетипичная для июля погода задержится в Украине как минимум до следующего понедельника, 15 июля, заверяют синоптики.

Напомним, в Украине во вторник, 9 июля, в большинстве областей ожидается прохладная и дождливая погода, самая большая вероятность дождей в северной, в западной части и местами – в Одесской области.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Другой народный синоптик – Владимир Деркач, заявил, что на протяжении второго месяца лета не будет жары.

В Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в июле будет температурная аномалия – средняя температура немного превысит средние многолетние значения.