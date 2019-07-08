"Вспомним о свитерках": синоптик дала нерадужный прогноз по Украине

В большинстве областей Украины во вторник будет дождливо, предупредила синоптик / opogode.ua

В Украине во вторник, 9 июля, в большинстве областей ожидается прохладная и дождливая погода, самая большая вероятность дождей в северной, в западной части и местами — в Одесской области.

Сухо и солнечно будет на востоке украинского государства, на значительной части юга и центра, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Также эксперт предупредила, что в середине недели украинцы вспомнят о пиджачках и свитерках.

"Температура воздуха (9 июля — Ред.) в течение дня пока будет колебаться в пределах +19…+24 градусов, на западе ожидается местами +18…+20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, +25…+28 градусов, комфортно", — отметила Диденко.

Синоптик добавила, что во вторник в отдельных районах Киева ожидается дождь. В столице ночью температура прогнозируется +10…+13 градусов, а днем может составить около +20 градусов.Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Другой народный синоптик — Владимир Деркач, заявил, что на протяжении второго месяца лета не будет жары.

В Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в июле будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.