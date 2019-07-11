Меньше солнца, больше ливней: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Украинцам пообещали дожди и похолодание / 1zoom.ru

В Украине потепление стоит ожидать со второй половины следующей недели, а в ближайшие дни будет преобладать прохладная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что в ближайшие дни дневная температура воздуха в Украине составит +18...+24 градуса, на юге и юго-востоке традиционно будет на несколько градусов теплее, +22...+27 градусов. Сильная жара маловероятна.

Как отметила синоптик в своем блоге, на севере и западе Украины западный ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.

/ wxcharts.com

Диденко уточнила, что первая половина следующей недели будет в Украине синоптично нестабильной. Циклоны и атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.

Читайте такжеГрозы и дожди: синоптики предупредили, где ожидать непогодуПо ее прогнозу в дальнейшем влажность уменьшится, станет больше солнца, осадки прекратятся. Комфортная погода восстановится. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, а на юге и востоке до +28...+33 градусов.

Синоптик рассказала, что в Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчивой, с периодическими дождями. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+13 градусов, а днем ожидается до +19...+23 градусов.

А вторая половина следующей недели, 19-21 июля, принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +25...+28 градусов, добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев об осеннем похолодании.