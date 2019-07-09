"На жару не рассчитывайте": синоптик предупредила украинцев об осеннем похолодании

лето, погода / facebook.com/MNS.GOV.UA

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха в большинстве областей опустится до + 7 + 14 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дневная температура составит + 17 + 24 градуса, на юге страны ночью ожидается + 12 + 16 градусов, днем +23 + 26 градусов.

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. А вот влияние даже такого удаленного атлантического антициклона Winnie, и имя у него какое-то симпатичнее, приведет преимущественно сухую погоду в нашей южной части и на юго-востоке", - написала она в Facebook.

/ wetteronline

Кроме того, она предупредила, что на Западе и Севере страны завтра ожидается порывистый ветер.

Синоптик отметила, что в Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью 12 + 14 градусов, днем около +20 градусов.

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоды и ваших вкусов", - добавила Диденко.

/ wetterpate.de

Напомним, ранее украинцев предупредили о резком похолодании.