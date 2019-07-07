Готовьте пуховики: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании

В Украине прогнозируются осадки и снижение температуры / фото: kievskaya.com.ua

На следующей неделе в Украине ожидается похолодание, в понедельник, 8 июля, температура составит от + 20 + 25 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму "еще задержится лето", где столбики термометров покажут + 25 + 30 градусов.

"Но в дальнейшем практически везде еще посвежеет. Поэтому шутки о легких пуховиках не такие уж и шутки. Особенно, если речь идет о вечерние часы, ночные и о Карпатах", - написала она в Facebook.

Синоптик предупредила, что понедельник принесет дожди в Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую области. Местами ожидаются грозы и шквалы.

"В Киеве понедельник будет свеженьким, + 21 + 23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может что-то покапать", - отметила Диденко.

/ wxcharts.com

В дальнейшем неделя в столице будет прохладной с периодическими дождями, добавила она.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами.