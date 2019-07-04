"Жары не будет": синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами

В Украине ожидаются ливни со шквалами / УНИАН

На протяжении 4-7 июля в Украине температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах + 21 + 26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Традиционно теплее будет в южной части и на востоке, + 24 + 29 градусов, при интенсивном солнце местами до +30 градусов. Однако главное, что сильная жара здесь маловероятна", - подчеркнула она в своем блоге на opinionua.com.

Она подчеркнула, что кратковременные грозовые дожди вероятны 6, 7 и 8 июля.

"Атмосферные фронты будут идти с запада на юго-восток, вдоль них предусматриваются дожди и грозы. На юго-востоке будет преобладать сухая погода", - уточнила она свой прогноз.

Синоптик отметила, что 9-10 июля в Украине ожидаются сильные ливни и шквалы.

Она рассказала, что погоду в Киеве в последние дни завершающейся недели и в начале следующей будут характеризовать теплые воздушные массы, температура воздуха в столице ожидается в пределах + 23 + 26 градусов.

"Дожди и грозы предполагаются в Киеве 6 июля, в купальскую ночь будет сухо, а вот днем 7 июля, на Ивана Купала, будет периодически поливать. 8 июля - кратковременный перерыв. Далее осадки возможны 9 и 10 июля", - предупредила синоптик.

/ wetteronline.de

Она также прогнозирует, что в Киеве дожди местами будут сопровождаться грозами и шквалом.

"Жары на следующей неделе не будет", - резюмировала Диденко.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, 5 июля, погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения, днем на западе и севере страны - атмосферный фронт.

Читайте такжеНовый пик жары: синоптик обнадежила украинцев скорым снижением температурыВ пятницу в большинстве регионов Украины без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

6 июля ночью в большинстве регионов Украины, кроме запада и востока, а днем в Крыму, Приазовье и восточных областях - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 20-25°; на юге ночью 13-18°, днем 6 июля 24-29°.

В Киеве 6 июля ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Украины.