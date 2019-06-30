Новый пик жары: синоптик обнадежила украинцев скорым снижением температуры

1 июля в Украине ожидается сухая и солнечная погода / Reuters

В понедельник, 1 июля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 2 июля также сохранится жаркая погода, а с 3 июля стоит ожидать снижения температуры.

"В Киеве понедельник будет жарким, сегодня вдыхаем, а выдыхаем уже третьего июля, когда температура воздуха вновь понизится", - подчеркнула синоптик в Facebook.

По ее прогнозу, 3 июля в столице будет ясная погода, во вторник - местами дождь и гроза.

/ wetterzentrale.de

Напомним, ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в Украине.