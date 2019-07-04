Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Украины

На юге Украины обещают грозы и шквальный ветер / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды на юге Украины.

Спасатели, ссылаясь на Укргидрометцентр, предупреждают: 4 июля в южной части страны местами пройдут грозы и шквалы 15-20 м/с.

Прохладная погода сохранится в зарядных областях, а вот в остальных регионах прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Ранее народный синоптик дал прогноз по Украине на август-2019.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле в нашей стране будет температурная аномалия — на протяжении второго месяца лета средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.