Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Украины

Эксперты прогнозируют шквальный ветер и грозы.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды на юге Украины.
Спасатели, ссылаясь на Укргидрометцентр, предупреждают: 4 июля в южной части страны местами пройдут грозы и шквалы 15-20 м/с.
Прохладная погода сохранится в зарядных областях, а вот в остальных регионах прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
Ранее народный синоптик дал прогноз по Украине на август-2019.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в июле в нашей стране будет температурная аномалия — на протяжении второго месяца лета средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.