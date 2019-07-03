"+35 и резкое падение": народный синоптик дал прогноз по Украине на август-2019

В начале августа-2019 в Украине будет до +35, спрогнозировал народный синоптик / molbuk.ua

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине с 1 по 10 августа дневная температура воздуха составит около +30-35 градусов.

В нашей стране после 10 августа температура резко упадет, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, в августе 2-3 и 8 числа прогнозируются кратковременные дожди, которые придут с южной части государства.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", — сказал эксперт.

Ранее Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет жаркая погода. Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что на протяжении второго месяца лета в нашей стране будет температурная аномалия — средняя температура ожидается немного выше средних многолетних значений.